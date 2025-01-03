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"Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Devlet Bahçeli'nin o videosu yeniden gündem oldu
03-01-2025 18:30
| Güncelleme: 03-01-2025 18:41
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ferdi Tayfur'a hayranlığıyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat haberinin ardından duygusal bir taziye mesajı paylaşmıştı. Usta sanatçı için "O kardeşimdi. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti. Bahçeli'nin ünlü sanatçının 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak Ankara sokaklarını dolaştığı videosu yeniden gündem oldu.