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GÜNDEM

İstanbul'da koku paniği: Okullar boşaltıldı, İGDAŞ sebebini bulamadı

GÜNDEM

"Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Devlet Bahçeli'nin o videosu yeniden gündem oldu

GÜNDEM

Antalya'daki 4.5 büyüklüğündeki deprem anı kameraya yansıdı!

GÜNDEM

Asırlık Osmanlı geleneği Edirne'de devam ediyor: "1001 Hatim Duası" vatandaşların akınına uğradı

GÜNDEM

Feci kaza kamerada! Biri çarptı, diğerleri üzerinden geçti

GÜNDEM

Gassallar kendilerini en çok etkileyen anı anlattı!

GÜNDEM

İğneden korkan çocuğu böyle ikna etti! Sağlık çalışanın videosu sosyal medyada viral oldu

GÜNDEM

Alzheimer hastasının dili boğazına kaçtı! Hemşirelerin zamana karşı yarıştığı o anlar kamerada

GÜNDEM

Birbirlerine sarılırken can vermişler... İki minik kardeşe mezar olan ev böyle yandı

GÜNDEM

Kaybolan yaşlı kadın, termal kameralı drone ile bulundu

DÜNYA

Uçağın fabrika çatısına çakılma anı kamerada! Aniden alev topuna döndü

GÜNDEM

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada!

YAŞAM

50 yıl mahzende bekleyen balı açtı! Yıllanmaş bal rengi ve kıvamı ile şaşırttı

GÜNDEM

İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti

GÜNDEM

Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi

GÜNDEM

Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi