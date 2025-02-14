Vizesi reddedilen kadının gözyaşları! 'Kanuni çerez niyetine alıyordu'

Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılır?

Schengen vizesi başvurusu, ilgili ülkenin Türkiye'deki temsilcilikleri üzerinden yapılır. Başvurular, ülkenin konsoloslukları ya da yetkilendirilmiş vize başvuru merkezleri aracılığıyla alınır. Hangi ülkenin vizesine başvuruyorsanız, başvuru sürecini o ülkenin temsilcilikleri yönetir.