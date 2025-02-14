Vizesi reddedilen kadının gözyaşları! 'Kanuni çerez niyetine alıyordu'
Portekiz'e gitme hayali kuran kadın, vize başvurusunun sonucunun olumsuz olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. O anları video çekerek aktaran kadın, "İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" ifadelerini kullandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılır?
Schengen vizesi başvurusu, ilgili ülkenin Türkiye'deki temsilcilikleri üzerinden yapılır. Başvurular, ülkenin konsoloslukları ya da yetkilendirilmiş vize başvuru merkezleri aracılığıyla alınır. Hangi ülkenin vizesine başvuruyorsanız, başvuru sürecini o ülkenin temsilcilikleri yönetir.