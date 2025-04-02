Volkan Konak'ın cenazesinde 'pes' dedirten görüntüler! Fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konserinde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için memleketi Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törene çok sayıda Volkan Konak hayranı katıldı. Konak'ın mezarının fotoğraf çekmek isteyenlerle kendini de mezarla birlikte kadraja sığdırmaya çalışan selfie'ciler birbiriyle yarıştı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.