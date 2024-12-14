Video Galeri>GÜNDEM>'Yatacak yerim yok' diyerek yardım isteyen adam hayatını kaybetti! Sokakta kaderine terk edildi
'Yatacak yerim yok' diyerek yardım isteyen adam hayatını kaybetti! Sokakta kaderine terk edildi
14-12-2024 20:27
| Güncelleme: 14-12-2024 20:30
İzmir'in Buca ilçesinde dün tesadüfen bir vatandaş tarafından videosu çekilen ve görüntülerde "Lütfen bana yardım edin. Soğuktan öleceğim. Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor" diyerek yardım isteyen Adnan Kale, bugün hayatını kaybetti. Belediye doktorları tarafından kontrolleri yapılan Adnan Kale'nin vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi. Bir öncesine ait videosu bulunan evsiz vatandaşın videosu izleyenlerin yüreğini burktu.