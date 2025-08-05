Yazın ortasında kayak keyfi! Şaşkına çeviren manzara

Erzincan'da 3 bin 200 rakımlı zirvesine kros motorlarıyla çıkan kayakseverler, kar üzerinde kayak ve snowboard yaparak serinledi. Kayak antrenörü Canser Atila, ağustos sıcağında karın ve soğuğun keyfini çıkardıklarını söyledi. Herkesi Erzincan'a davet eden Atila, "Erzincan merkezde 40 derece sıcaklık olunca biz de ağustosta şortlarımızı giyip kros motorlarımızla Ergan Dağı'nın zirvesine çıktık. 12 ay boyunca erimeyen karımızın üzerinde keyifli zaman geçirdik. Diğer snowboardcu ve kayakçı arkadaşlarımızla kendimize ufak bir rampa yaparak, karın, soğuğun keyfini çıkardık" dedi.