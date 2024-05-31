Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD'tan açıklama geldi

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD'tan açıklama geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 05:42 - Güncelleme : 31 May 2024 05:49
Kahramanmaraş&#039;ta sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD&#039;tan açıklama geldi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 05.32 sularında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi sabah saatlerinde sallandı. AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.

Saat 05.32'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.08 kilometre olarak ölçüldü.

MUĞLA DA GECE SALLANDI

Öte yandan Ege Denizi açıklarında saat 02.41 sularında 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Son depremler için tıklayın

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...