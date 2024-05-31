Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD'tan açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 05:42 - Güncelleme : 31 May 2024 05:49
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 05.32 sularında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi sabah saatlerinde sallandı. AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.
Saat 05.32'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.08 kilometre olarak ölçüldü.
MUĞLA DA GECE SALLANDI
Öte yandan Ege Denizi açıklarında saat 02.41 sularında 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: TGRT Haber