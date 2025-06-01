Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Marmaray'daki yumruklu saldırı öncesi neler yaşandı? Kamera kaydını alan gazeteci anlattı

Marmaray’da yaşanan yumruklu saldırının perde arkası, olay kayda alan gazetecinin "Vicdani borcum" notunu düştüğü detaylı anlatımıyla gün yüzüne çıktı: "Dakikalarca söylendi"

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 09:24

İstanbul Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen Deniz Eroğlu saldırıya uğramış, görüntüleri büyük inifale neden olayda babaya saldıran iki şahıs hedef tahasına oturtulmuştu. Tepkiler ve babanın şikayeti üzerine Deniz Eroğlu'ya yumruk atan E.D. ile olaya sonradan dahil olan 22 yaşındaki İ.A., adliyeye sevk edilmiş. Saldırgan E.D. tutuklanırken İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Marmaray'daki yumruklu saldırı öncesi neler yaşandı? Kamera kaydını alan gazeteci anlattı

OLAYI ÇEKEN GAZETECİ KOZLUKLU ANLATTI

Bu gelişmelerin ardından olayın öncesinde neler yaşandığı merak edilirken, yaşananları cep telefonu kamerasına alan gazeteci Fuat Kozluklu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Kozluklu "Vicdani borcum olarak dün öğleden sonra Marmaray’da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim" diyerek başladığı açıklamasında, konunun bu denli lince varacağını düşünmediğini belirterek "Mesele, görüntülerde izlenenden ibaret değildir. Kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor" dedi.

Kozluklu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Marmaray'daki yumruklu saldırı öncesi neler yaşandı? Kamera kaydını alan gazeteci anlattı

ÇOCUKLU ADAM GENÇ KIZA ÇIKIŞMIŞ!

İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, 'Niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi?' diyerek çıkıştı.

Marmaray'daki yumruklu saldırı öncesi neler yaşandı? Kamera kaydını alan gazeteci anlattı

"GEÇİŞİNİ ZORA SOKAN BİR DURUM YOKTU"

Genç kız 'Afedersiniz' karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu. Vagon içi güvenlik kameraları kaydetmiştir diye düşünüyorum. Sürekli toplu taşımayla seyahat ettiğim için çok sık görüyorum; kapının sağında, solunda her zaman birileri duruyor maalesef. Kimisi bir iki durak sonra ineceği için vagonun iç kesimlerine ilerlemiyor, kimisi de kalabalığa karışmak istemiyor. Ya da yol boyunca dışarıyı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Ancak bu acı olayın yaşandığı sırada çocuklu beyefendinin geçişini zora sokan bir kalabalık yoktu.

Marmaray'daki yumruklu saldırı öncesi neler yaşandı? Kamera kaydını alan gazeteci anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmaray'da saldırıya uğrayan baba ilk kez konuştu! 'Benim de çocuklarımın da psikolojisi çöktü'

"DAKİKALARCA SÖYLENDİ"

Burnu kırılan beyefendi, vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika… Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular, adama 'Yeter yahu, susun; kapatın konuyu' diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle 'Yeter artık ulan! Ne bu kadar büyüttün be?' gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada 'Çık dışarı!' dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti.

Marmaray'daki yumruklu saldırı öncesi neler yaşandı? Kamera kaydını alan gazeteci anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmaray saldırganının ifadesi ortaya çıktı! 'Yaşadığım heyecanla bir anda...'

"OLUK OLUK KAN GELİYORDU"

Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi. Adamın burnundan oluk oluk kan geliyordu. Herkes şoke olmuştu. Marmaray özel güvenlik elemanları koştu geldi. Burnu kırılan adam, kendisine sözlü ve fiziki müdahalede bulunan mavi gömlekli gençten şikâyetçi olduğunu bağırdı. Sonra da kız arkadaşıyla konuşarak uzaklaşan gencin arkasından koşup yumruk attı. Sonrasında Marmaray hareket etti. Tanıklığım bundan ibaret."

ETİKETLER
#marmaray
#Yumruklu Saldırı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.