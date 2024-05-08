Sokak ortasında dehşet: Büfesinin önünde bekleyen kadını tekme tokat dövdü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 17:24 - Güncelleme : 08 May 2024 17:33
Batman’da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bekleyen kadını dakikalarca dövdü. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Gültepe Mahallesi'nde bir büfe işletmecisi, 'burada bekleme' diyerek büfenin önünde bekleyen kadına saldırdı.
Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Şahıs, suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen kadını darp etmeye devam eden adam, "Git babanı çağır" diye bağırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı