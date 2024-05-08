Sokak ortasında dehşet: Büfesinin önünde bekleyen kadını tekme tokat dövdü

08 May 2024 17:24 - Güncelleme : 08 May 2024 17:33

Gültepe Mahallesi'nde bir büfe işletmecisi, 'burada bekleme' diyerek büfenin önünde bekleyen kadına saldırdı.

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Şahıs, suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen kadını darp etmeye devam eden adam, "Git babanı çağır" diye bağırdı.