Son dakika! Van'da 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem!

05 May 2024 23:05 - Güncelleme : 05 May 2024 23:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van Tuşpa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olarak kaydedildiğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Sağlamtaş yerlerim yeri olarak açıkladı. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Kandilliye göre, deprem 5 kilometre derinlikte oldu. Deprem sonrası bazı vatandaşlar, evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13.41'de meydana gelen ve 25 saniye süren Van depremi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüydü. O tarihten beri yer yer depremlerin yaşandığı Van'da 3.00 ve üstü depremler sık sık meydana gelmeye devam ediyor.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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