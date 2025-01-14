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Cem Küçük ve Ersan Şen arasında 'baro' tartışması! Canlı yayında tansiyon yükseldi
14-01-2025 22:34
| Güncelleme: 14-01-2025 22:38
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında terör örgütü propagandası iddiasıyla yeni seçim yapılması için dava açıldı. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuyu tartıştı. Cem Küçük, terör örgütüne yakın isimlerin baro tarafından desteklendiği ve savunulduğunu öne sürerken, Ersan Şen ise söylenenlere katılmakla beraber durumun hukuksuz olduğunu öne sürdü. İki isim arasında kısa süreli tansiyon yükseldi.