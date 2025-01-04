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Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten Rizelilere seslendi! 'Ana ocağımdan daha farklı ses çıkacaktır'

04-01-2025 21:11 | Güncelleme: 04-01-2025 21:23
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongrelerine katılmak üzere gittiği Karadeniz'de vatandaşlara seslendi. Memleketi Rize'ye uğrayan Erdoğan Güneysu ilçesinde otobüsten vatandaşlara seslenerek, "Komşum Mehmet ağabey merhum olmuş. Bugün taziyesine, yarın da cenaze merasimine geçeceğiz. Birlik beraberliğimizi ilerleterek, kapı kapı dolaşaral burada AK Parti gücünü daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Burası ana-baba ocağı. Buradan daha farklı bir ses çıkması lazım. Size inanıyorum." dedi.

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