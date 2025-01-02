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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te kandil simidi dağıtarak Regaip Kandili'ni kutladı!
02-01-2025 18:41
| Güncelleme: 02-01-2025 18:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sultanahmet Meydanı'na geçti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Cumhurbaşkanı, kandil simidi ikram etti.