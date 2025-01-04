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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı kaybı! Komşusunu kaybetti, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu
04-01-2025 23:48
| Güncelleme: 05-01-2025 00:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Samsun ve Ordu’da gerçekleştirdiği Olağan İl Kongrelerinin ardından havayoluyla memleketi Rize’ye geçti. Güneysu ilçesinde toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, konuşmasının ardından yaşamını yitiren komşusu ve Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı’nın evine giderek aileye taziyelerini iletti. Karslı ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.