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Cem Küçük yorumladı: Yolsuzluk operasyonu İBB’ye uzanır mı?

15-01-2025 23:22 | Güncelleme: 15-01-2025 23:26
Kaynak: TGRT Haber | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili TGRT Haber'de değerlendirmede bulunan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "İmamoğlu İBB’yi maddi sebeplerden bırakmadı. İmamoğlu liderlik gösteremiyor. Halkın gözünde İmamoğlu sürekli şikayet ediyor. İmamoğlu’nun şikayetçi tavrı aleyhine. İmamoğlu’nun halkta karşılığı yok. CHP hala alternatif değil. Diğer belediyelere kayyum atanmaz. CHP’de sıkıntı var. İmamoğlu risk alıp CHP’nin başına geçmeli." dedi...

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