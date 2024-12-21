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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı mekanda denk gelen gencin paylaşımı gündem oldu!

21-12-2024 17:59 | Güncelleme: 21-12-2024 18:03
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Ligde aldığı mağlubiyetlerin ardından sosyal medyada istifası istenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Ali Koç ile aynı mekanda yemek yiyen gencin video paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftar paylaşımına, "Siz hiç hayallerinizi yıkan adamla karşılıklı oturmak zorunda kaldınız mı?" notunu düştü.

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