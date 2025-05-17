Galatasaray efsaneleri İstanbul’da! Çiçeklerle karşılandılar

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların 17 Mayıs 2000’de UEFA Kupası’nı kazandığı tarihi zaferin yıl dönümünü kutlamak üzere İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan efsane isimler, UEFA Kupası anma organizasyonuna katılacak. Hagi ve Popescu’nun, ayrıca Trendyol Süper Lig’de yarın oynanacak Kayserispor maçında tribündeki yerlerini alarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.