Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk etti. Detaylar tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında siyah-beyazlı takım evinde ligin yeni takımlarından Eyüpspor'u konuk ediyor.
11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.
Eyüpspor: Berke Özer, Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Emre, Thiam.
1'Maç Başladı
12' Caner Erkin'in uzun pasında Mame Thiam, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mame Thiam'ın şutunda Mert Günok topu iki hamlede kontrol etti.
17' Joao Mario'nun kaptırdığı topta Samu Saiz topu sürdü. Samu Saiz'in ceza sahası dışından şutunda Mert Günok topu kornere çeldi.
20' ceza sahası dışında topla buluşan Milot Rashica cepheden vuruşunu yaptı. Berke Özer'in dokunamadığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Beşiktaş, Eyüpspor karşısında öne geçti: 1-0.
24' Rafa Silva'nın pasında Milot Rashica, Ciro Immobile'ye pasını aktardı. Ciro Immobile'nin penaltı noktası üzerinden şutunda Berke Özer topu son anda çelme başarısı gösterdi.