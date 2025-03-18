İki ANKA 3, Çanakkale Zaferi için saygı uçuşu gerçekleştirdi

ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı'nın 2 prototipi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü münasebetiyle saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Hatırlanacağı üzere ANKA III, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirmişti. Delta kanat yapısına sahip olan savaş uçağı, test faaliyeti kapsamında Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalandı. İki prototip, 35 dakika süren uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaştı.