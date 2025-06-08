Kamikaze insansız deniz aracı PİRANA'ya testlerden tam not

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) "PİRANA", test sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. MKE, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aracın çarpma testlerini başarıyla tamamladığını belirtti.

Su üstü seyir testlerinden sonra gerçekleştirilen hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamlayan PİRANA KİDA, göreve hazır hale geldi ve yapılan testlerde 3,5 metrelik hedefe başarılı şekilde hassas vuruş gerçekleştirip, hedefi imha etti.