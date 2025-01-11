ABD'deki orman yangını hızla yayılıyor!
11-01-2025 00:00
| Güncelleme: 11-01-2025 00:06
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki çok sayıda noktaya sıçrayan orman yangını devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri rüzgarların saatte 60-100 mil hıza ulaşacağına dikkat çekti. Yangınlar nedeniyle çok sayıda canlı da tehlike altında bulunuyor. Los Angeles'taki yangından etkilenen bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yangınlar nedeniyle sigortalı zararların milyarlarca dolara ulaşması beklenirken sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş kaydedildi...