Alacak-verecek kavgasında kan aktı! Saldırganın kaçış anı kamerada
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hurdacı dükkanında yaşanan olayda; alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü. Çıkan tartışma sonrası iş yerinden ayrılan Ç.Y., yaklaşık yarım saat sonra geri dönüp K.P.'ye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan K.P., Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın olay sonrası kaçışı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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