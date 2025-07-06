Bayburt’ta aç tilkiyle dostluk imtihanı! Korkusunu bir türlü yenemedi

Bayburt’ta bir vatandaşın tilkiyle kurduğu bağ görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Ahmet Güler, arkadaşlarıyla vakit geçirirken karşılaştığı tilkiyi beslemek için uzun uğraşlar verdi. İlk başta seslenmelerine yanıt alamayan Güler, çeşitli yollar denese de tilkiyi yaklaştıramadı. Ancak sabrını kaybetmedi, sonunda tilkiyle bağ kurmayı başardı. Aç hayvan yemeğini yedikten sonra doğal yaşamına geri döndü. O anlar Güler’in cep telefonuna da yansıdı.