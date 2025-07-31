Cam silen gençler, sürücülere zor anlat yaşattı! Artık araçların kapılarını da açıyorlar

Adana'nın Yüreğir başta olmak üzere merkez ilçelerindeki tüm trafik ışıklarında cam silen gençler, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Adeta eşkıya gibi davranan gençler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri aracı çizmekle tehdit ediyor. Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da yeterli olmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.