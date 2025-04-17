Çocuğun ölümden döndüğü an! 2 kişi havaya uçtu

Hatay Reyhanlı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde trafikte seyreden Ahmet P. idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü Ahmet P. ile yanındaki Şehmus D. yaralandı.

Kaza esnasında okuldan eve giden küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.