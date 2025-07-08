Diyarbakır'ın Maldivleri göz kamaştırıyor! Havadan böyle görüntülendi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Baraj Gölü, kırsal Yoncalı Mahallesi civarında oluşturduğu adacıklarla havadan görüntülendi. "Diyarbakır'ın Maldivleri" olarak bilinen bu doğal güzellik, sıcak havalardan bunalan vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
"TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ OLABİLİR"
Ergani ilçesinin kırsal Yoncalı Mahallesi Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar da vatandaşlar arasında Maldivlere benzetilip isimlendiriliyor.
Havadan görüntülenen manzara, suyun berraklığı ile dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinden Tuncay Mengi, burada doğup büyüdüğünü belirterek, "Köyümüz doğal güzelliğiyle anılıyordu. Diyarbakır'da hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşımız buraya pikniğe geliyor. Türkiye'nin Maldivleri olabilir" dedi.
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