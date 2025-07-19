Düğünde ilginç anlar, milyonlarca izlendi! Damada bakın ne taktılar

Bursa'da gerçekleşen bir düğünde, damat ve gelinin arkadaşları sıra dışı bir hediye ile dikkat çekti. Takı merasiminde herkes sırayla takılarını takarken, bazıları para veya altın hediye edip iyi dileklerde bulundu.

DAMADA PS5 TAKTILAR

Ancak bir grup genç, kendi aralarında topladıkları paralarla PlayStation 5 alarak damada hediye etti. Gelin ise, koluna takacağı bir takı yerine, arkadaşlarının ona bir kol hediye ettiği bir an yaşandı.

Fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmeyen gençler, salondaki davetliler tarafından da büyük alkış topladı. Gençlerin, yaptığı bu ilginç takı merasimi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Herkesin yorumu ise 'Misafirliğe gittiklerinde canları sıkılmasın diye önceden önlem almışlar' oldu.