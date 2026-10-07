Dur ihtarına uymadı, yakalanınca da polise çıkıştı: Alkollü ve ehliyetsiz sürücüden pes dedirten tepki

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir sürücü polis ekiplerinin rutin denetimleri sırasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de arkasından gittiği sürücü yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yol üzerindeki çöp konteynerine ve ardından ağaçlara çarptı. Kaza sonrası durmak zorunda kalan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen M.Y. isimli sürücü gözaltına alınırken, polis ekiplerine "Ben terörist miyim" diyerek tepki gösterdi.