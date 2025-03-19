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Ehliyetsiz genç sürücüden pişkin savunma: Bu cezalar beni yıldıramaz

Nevşehir Güzel Yurt Mahallesi’nde polis ekipleri gece saatlerinde seyreden bir otomobilden şüphelendi. Otomobildeki 17 yaşındaki sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Yakalanacağını anlayan sürücü ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerin dakikalarca devam eden kovalamacası sonunda araç Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde durduruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GAZETECİYİ ŞİKAYET ETTİ

Otomobilden inen sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. 17 Yaşındaki sürücü N.İ. kendisini görüntüleyen gazeteciye de tepki göstererek, "Ağabey biraz daha video çekmeye devam edecek misin?" diye çıkışarak, gazeteciyi polis ekiplerine şikayet etti. Şikayetinden bir sonuç alamayan N.İ. daha sonra kendi telefonunu çıkartarak, "Tamam o zaman ben de çekeyim" diyerek olan biteni çekmeye başladı.

''BU CEZALAR BENİ YILDIRAMAZ''

Yapılan alkol muayenesi sonrasında tepki gösterdiği gazeteciye de açıklama yapan genç kız, "Ehliyetim yoktu, çok korktum. Başka sormak istediğin soru var mı?" dedi.
Sürücüye ceza yazılırken gazeteciye, "Çekiyor musun, başladın mı abi? Bu cezalar beni yıldırmaz. Daha fazla ceza yazın" açıklamasında bulundu. Değişik maddelerden 41 bin lira ceza yazıldığını öğrenince de, "Ne ne ne!", diyerek "Hani 18 bin lira yazacaktınız" diye tepki gösterdi. Ceza tutanaklarını imzalayan genç sürücü daha sonra gazeteciye de zafer işareti yaparak poz verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

3 kere ehliyetsiz yakalanınca ne olur?
İlk Yakalanma: 18.677 TL idari para cezası. Araç trafikten men edilebilir; sürücü hakkında idari işlem yapılır. 2. veya 3. Kez Yakalanma: Aynı ihlalin tekrarında da aynı tutarda ceza kesilir.
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