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Erken doğan buzağı için gece gündüz seferber olan aile!

27-01-2025 16:33 | Güncelleme: 27-01-2025 16:34
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Adıyaman'ın Şerefli Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Birgül ve Mehmet Coşkun çifti, erken doğum yapan ineklerinin halsiz ve bitkin doğan buzağısını hayatta tutmak için seferber oldu. Annesinin emziremediği ve ölüm riski taşıyan buzağıyı evlerine alarak bakımını üstlenen aile, buzağının altını hasta beziyle bağladı ve biberonla beslemeye başladı. Coşkun ailesi, 11 gündür buzağıyla aynı odada yaşıyor ve ona büyük bir özenle bakıyor. Çocukları gibi ilgilendikleri buzağının sağlığına kavuşması için çaba gösteriyorlar.

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