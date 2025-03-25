Güpegündüz şoke eden görüntüler! Yalvararak uyuşturucu istedi

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen şoke eden görüntülerde; uyuşturucu madde satışı yapan şahsın etrafını, bir grup sardı. Uyuşturucu satıcısıyla konuşmak isteyen şahıslar, birbirini itmeye başladı. Bir an önce uyuşturucu madde alarak olay yerinden kaçmak isteyen şahıslar ve uyuşturucu satıcısı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ALLAH’IN ADINI VERDİM, BİR TANE VERSENE"

Öte yandan uyuşturucu almak isteyen şahıslardan birinin "Abi Allah’ın adını verdim, bir tane versene" dediği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.