İndirim kuyruğu kavgaya döndü: Ankara’da mağaza önünde arbede!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir mağazada yapılan indirim, izdihama dönüştü. İndirimli ürünleri almak isteyen kalabalık, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar birbirini ezme pahasına içeri akın etti.

Mağaza içinde müşteriler arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Yumrukların konuştuğu kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı kişilerin ürün kapmak için birbirine saldırdığı, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Olay, sosyal medyada da büyük tepki topladı.