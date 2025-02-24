Kahkaha attıran anlar! Markete giren tavuk ortalığı birbirine kattı

Kasada oturan market görevlisi, içeri giren tavuğu fark etmedi. Ancak bir müşteri, yanına kadar gelen tavuğu görünce şaşkına döndü. Müşterinin tepkisiyle irkilen görevli, tavuğun aniden ortaya çıkması ile yerinden sıçradı. Panikle kaçan tavuk tezgaha çıktı, ardından marketin içinde koşturmaya başladı.

REYONLARI DAĞITTI

Görevli, önce su şişesiyle ardından süpürgeyle tavuğu kovalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ürken tavuk, bu kez alkol reyonuna yöneldi. Raflara sıçrayan hayvan, bazı şişelerin devrilmesine neden oldu. Çalışanın çabaları sonunda tavuk, marketten çıkarıldı.