Kar kalınlığı 2 metreyi bulunca evine yüzerek gitti! Eşi kahkahaya boğuldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı vatandaşlar evlerine ulaşmakta büyük güçlük çekti. Bir vatandaş ise çok ilginç bir çözüm buldu.

Güneşler köyünde yaşayan Erol Koç isimli vatandaşın kar içindeki mücadelesi, sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Evine 15 metre uzaklıktaki kardeşinin evine gitmek isteyen Koç, diz boyunu aşan karda yürümekte zorlanınca ilginç bir yöntem denedi. Karda yüzerek ilerlemeye çalışan Koç'un bu anları, eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.