Kanserle mücadele eden minik Cennet'e havalimanı personelinden doğum günü sürprizi

Elazığ Havalimanı personeli, kanser tedavisi için Ankara'ya giden 1,5 yaşındaki Cennet Aydoğdu'ya doğum günü sürprizi yaparak pasta ikram etti. Havalimanı personeli ile Cennet arasında duygusal bir bağ oluştu. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

Cennet annesiyle birlikte beklediği sırada çalışanlar elleriyle pasta ile geldi. Büyük bir mutluluk yaşayan Cennet, annesiyle birlikte pastanın mumlarını üfledi. Aynı zamanda doğum günü hediyesi de veren havalimanı personelleri son olarak Cennet ile hatıra fotoğrafı çekindi. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.