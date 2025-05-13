Kedinin 'miyavı' itfaiyeyi harekete geçirdi! Yavru kedi böyle kurtarıldı

Iğdır'da duyarlı bir vatandaşın dikkati, küçük bir canı ölümden kurtardı. Adem Kocakaplan isimli vatandaş, park halindeki aracından gelen garip sesleri fark edince motor kısmını kontrol etti. Gelen sesin bir kediye ait olduğunu anlayan Kocakaplan, motor kısmına sıkışan yavru kediyi kendi çabalarıyla kurtaramayınca Iğdır Belediyesi'nden yardım istedi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, arabanın kaputunu açarak motor bölümüne sıkışan yavru kediyi dikkatli bir çalışmayla çıkardı.