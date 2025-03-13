Kediyi tekmeleyen vicdansız cezaevine gönderildi

Isparta'da dün akşam saatlerinde 24 yaşındaki B.Y. isimli vicdansız, ağızlık takmadığı pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kediye tekme attı.

O anlar vicdansız gencin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede infiale neden oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin altından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.