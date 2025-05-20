Kırıkkale'de korku dolu anlar! Yangın bir anda büyüyerek evleri sardı

Kırıkkale'de sabah saatlerinde tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçrayarak çatı kısmını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta hasar oluştu.