Levhaya çarpan kamyon adeta şaha kalktı!

İstanbul Kadıköy'de Kalamış istikametine seyir halinde olan konteyner yüklü vincin bom kısmı, trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinç adeta şaha kalkerken trafik kaza nedeniyle bir süre durdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine çağrılan bir vinç ile takılı kalan vinç kurtarıldı. Zarar gören yön levhası ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.