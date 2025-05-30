Okuma bayramında veliler birbirine girdi! Çocuklar korku dolu anlar yaşadı

Bursa’da bir ilkokulda okuma bayramı etkinliği sırasında çıkan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Sahne sıralaması ve yer alma konusunda anlaşmazlık yaşayan bazı veliler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Kadın veliler, saç saça baş başa birbirine girerken, diğer katılımcılar büyük panik yaşadı.

Okul yönetimi duruma müdahale ederken, olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. Çocukların korku dolu anlar yaşadı o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.