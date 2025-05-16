Öldüren yarış! Drag pistindeki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da yaklaşık 3 ay önce drag pistinde arkadaşı ile yaptıkları motosiklet yarışında beton bariyerlere çarparak bir kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kazanın saniyeler öncesinde kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Özgen'in arkadaşının kask kamerasına yansıyan görüntülerde drag pistine gelen motosikletli gençlerin açık olan alandan drag pistine girişleri ve Osman Özgen ile Mustafa Aksoy'un kazadan saniyeler önce motosikletleri ile yarışa başladığı anlar yer aldı. Ayrıca güvenlik kamerasına da kaza anı saniye saniye yansıdı. Görüntülerde drag pistinde yarışan gençlerin pist üzerinde yatık vaziyette bulunan beton bariyere çarptığı ve ardından Osman Özgen'in yerde sürüklendiği anlar yer aldı. Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi. Karar sonrası Osman Özgen'in ailesi avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.