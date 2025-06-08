Sanayiden çıkan otobüs 15 dakika sonra alev alev yandı! Bayram dönüşünü kabusa çevirdi

Ordu’dan İstanbul’a doğru yola çıkan Fındıkkale Turizm’e ait yolcu otobüsü, sanayide tamir edildikten sadece 15 dakika sonra tünelde alev aldı. Boztepe Tüneli çıkışında meydana gelen yangında 37 yolcu son anda tahliye edildi.

Akşamüstü 17.45 sıralarında Samsun istikameti yönünde, Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli çıkışındaki olayda Servet Ç. yönetimindeki otobüsün arka bölümünden aniden dumanlar yükseldi. Şoför, aracı hemen emniyet şeridine çekerek yolcuların tahliyesini sağladı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Yolcular, otobüsün Ordu’nun Gölköy ilçesinde arıza yaptığını, yaklaşık 2 saatlik tamiratın ardından yeniden yola çıktıklarını ve kısa süre sonra yangının başladığını belirtti. İstanbul’a bayram dönüşü için seyahat ettiklerini söyleyen yolculardan Ayhan Demirel, “Otobüs arızalıydı, tamir edildi ama tünelde yanmaya başladı. Otobüsün yarısı yandı, ama can kaybı olmadı, çok şükür” dedi.

Bir diğer yolcu Erdoğan Çaya ise, “Turbo hortumu patladı, yağ kaçağı vardı, temizlenip yola çıktık. Tünelde dumanı fark ettik, şoför hızlı müdahale etti, herkes sağ salim çıktı” ifadelerini kullandı.