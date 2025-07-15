Telefon bataryası bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu tamiri yapan 34 yaşındaki Enes Akgül, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu incelediği sırada telefonun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Akgül, alev alan telefonu masadan yere atarak iş yerinden çıktı. Olay sonucu elinde hafif derecede yanık oluşan Akgül, çevredekilerin yardımıyla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi.