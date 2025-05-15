Trafik magandaları dehşet saçtı! Yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar

Aksaray'da meydana gelen olayda 8 araçlık konvoyda sürücülerden biri yolu trafiğe kapatıp drift attı, bir başka araçtan inen şahıs da tabancayla havaya ateş açtı. Polis dehşet saçan trafik magandalarını bulmak için çalışma başlattı. Drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan şahsın B.İ. olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince 46 bin 392 lira para cezası keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Yolu kapatan diğer 5 araç sürücüsüne de 9 bin 930 lira para cezası kesilirken, silahla havaya ateş eden E.L. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken haya ateş açılan silahın kuru sıkı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri silaha da el koydu.