Türk çift İtalya'da kabusu yaşadı! Otoparkta her şeyi çaldılar

İtalya'da Türk bir çift yaşadığı sorunu videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Avrupa'nın ortasındaki ülkede otoparka çektikleri araçtan değerli eşyaları çalınan çift, isyan ederek İtalyan yetkililere seslendi.

"İtalyan hükümetinin sorumsuzluğu yüzünden başımıza gelene bak. Zararımız büyük, her şeyimiz çalınmış ama polisin umurunda değil. Çok rezil bir durum." diye videoda yaşadıklarını paylaşan kadın İtalya'daki durumu gözler önüne serdi.