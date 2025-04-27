Zehir tacirleri iş başında! Boş şişelere doldururken yakalandılar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen iki kişi, boş şişelere alkol doldururken cep telefonu kamerasına yakalandı. Olay, Ovacık Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı.

Görüntülerde, iki şahsın ellerindeki boş şişelere sıvı dolumu yaptığı anlar net şekilde görülürken, çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi. Görüntülerin ardından polis ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.