Asil Nadir kimdir? Hayatını kaybetmesi üzerine neden öldüğü gündeme geldi

06 Şubat 2025 14:36 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:43

Solunum yolları sorunu sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Asil Nadir bugün hayatını kaybetti. Vefat eden ismin yaşı ve doğduğu yer ölümüyle beraber merak konusu oldu.

Bir süredir tedavi gören 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, 6 Şubat tarihinde hayatını kaybetti. Vefatının üzerine hayatına dair bilgiler ve özel hayatı da gündeme geldi. Mesleği ve nereli olduğu vatandaşın gündemine yerleşti.

ASİL NADİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Mayıs 1941 tarihinde Lefke'de doğan isim 6 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Kıbrıs Türkü iş insanı Vestel Elektronik şirketinin kurucusu olarak tanınırken babası İrfan Nadir'in 1950'li yıllara kadar Kıbrıs'ta polislik yaptığı da biliniyor.

Polislik görevinden ayrılması üzerine Mağusa'ya yerleştiler. Nadir, çocukluğunda Mağusa'nın Maraş bölgesinde gazete satışı yapıyordu. Nadir'in babası Kıbrıs'ta İngiltere'den getirttiği otobüsler ile buradaki ilk otobüs şirketini kurdu.

ASİL NADİR NEDEN ÖLDÜ?

Kıbrıs Türkü olan iş insanı Nadir, 6 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. 83 yaşında vefat eden ismin ölüm haberini gazeteci Ahmet Tolgay duyurdu. Bir süredir solunum yolları rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi görüyordu.

ASİL NADİR EVLİ Mİ, KİMİNLE?

Nadir'in ilk eşi 15 Eylül 1962 yılında Ayşegül Tecimer olurken ikili 1961 yılında İstanbul'da tanıştı. 1989 senesinde çift boşanırken Nadir, 2 Aralık 2005 yılında Neriman Nur ile evlendi.