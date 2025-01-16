ABD Başkanı Joe Biden'a ''Bu şaka mı?'' dedirten soru
16-01-2025 12:19
| Güncelleme: 16-01-2025 12:20
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes duyurusunun ardından kameraların karşısına geçti. Biden, ateşkes ve esir takası anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesinin ardından konuşmasını bitirirken bir gazeteci, ''Gazze’deki ateşkes sizin mi, yoksa Trump sayesinde mi sağlandı?'' diye sordu. Tam kürsüden inmeye hazırlanırken gelen bu soru karşısında Biden, arkasını döndü ve ''Bu şaka mı?'' diyerek kürsüden ayrıldı.