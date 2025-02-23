Balonlar alev topuna dönüştü: Belediye başkanı ve yardımcısı yandı
Nepal'de düzenlenen bir etkinlik sırasında Başbakan Yardımcısı Bishnu Paudel ve Belediye Başkanı Dhanraj Acharya'nın elindeki balonlar alev topuna dönüştü. Paudel ve Acharya'nın ellerinde ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Balonların alev almasının nedeni ise tören mumlarıyla teması olduğu belirtildi. Fakat balonları şişirmekle görevli Hindistan vatandaşı Kamlesh Kumar tutuklandı.
Sıkça Sorulan Sorular
Helyum gazlı balon patlarsa ne olur?
Bayılma ve ölümlere yol açabilen helyum gazı vücudumuzda oksijenle yarışarak oksijenden daha kolay bir şekilde vücudumuza girer, solunduğunda vücuttaki oksijen miktarını düşürür. Oksijen düşüklüğü hipoksemi denilen tabloya yol açarak akciğerdeki alveol denilen yapılarda hasar ve kanamaya yol açar.
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