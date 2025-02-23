Balonlar alev topuna dönüştü: Belediye başkanı ve yardımcısı yandı

Nepal'de düzenlenen bir etkinlik sırasında Başbakan Yardımcısı Bishnu Paudel ve Belediye Başkanı Dhanraj Acharya'nın elindeki balonlar alev topuna dönüştü. Paudel ve Acharya'nın ellerinde ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Balonların alev almasının nedeni ise tören mumlarıyla teması olduğu belirtildi. Fakat balonları şişirmekle görevli Hindistan vatandaşı Kamlesh Kumar tutuklandı.