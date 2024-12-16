Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>DÜNYA>Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın zehir ticarethanesi görüntülendi

Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın zehir ticarethanesi görüntülendi

16-12-2024 13:22 | Güncelleme: 16-12-2024 13:25
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Berrak Arıcan

Suriye'de Esad rejiminin kanlı yönetiminin karanlık yüzü devrimle ortaya çıktı. Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın 7 yıl boyunca cips fabrikası olarak kullanılan yere el koymasıyla zehir ticaretine başladığı imalathanesi görüntülendi. Fabrikada "captagon" hapları gibi uyuşturucu maddelerin üretildiği tespit edildi. Esad rejiminin uyuşturucuyu Suriye'den daha çok petrol zengini körfez ülkelerine ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiği öğrenildi. Esad ailesinin captagon haplarını kaçırarak her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtildi. 

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın zehir ticarethanesi görüntülendi - DÜNYADÜNYA
Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın zehir ticarethanesi görüntülendi
Kuyumcuda şoke eden görüntü! Altın bilezikle çayını karıştırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Kuyumcuda şoke eden görüntü! Altın bilezikle çayını karıştırdı
İşten çıkarılan vatman silahla metro kumanda merkezini basıp dehşet saçtı - GÜNDEMGÜNDEM
İşten çıkarılan vatman silahla metro kumanda merkezini basıp dehşet saçtı
Kocaeli'de 2 gencin feci şekilde can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Kocaeli'de 2 gencin feci şekilde can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İETT otobüsünde korku dolu anlar! 'Seni öldürecektim' - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsünde korku dolu anlar! 'Seni öldürecektim'
Taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog! - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog!
Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verip gitti - DÜNYADÜNYA
Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verip gitti
Van Gölü'ne giren sarışın çıkıyordu! Çocuklar eski haline döndü: 'Icardi'ydik, Ronaldo olduk' - GÜNDEMGÜNDEM
Van Gölü'ne giren sarışın çıkıyordu! Çocuklar eski haline döndü: 'Icardi'ydik, Ronaldo olduk'
'Yol verme' kavgasında yumruklarla birbirlerine girdiler - GÜNDEMGÜNDEM
'Yol verme' kavgasında yumruklarla birbirlerine girdiler
Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü böyle fırsata çevirdi! - GÜNDEMGÜNDEM
Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü böyle fırsata çevirdi!
Beylikdüzü'nde 275 bin TL'ye satışa çıkarılan ev görenleri şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
Beylikdüzü'nde 275 bin TL'ye satışa çıkarılan ev görenleri şoke etti
Ankara'da sağanak sonrası zincirleme kaza! - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara'da sağanak sonrası zincirleme kaza!
Suya dalıp çıkmayan dalgıç alarmı! - YAŞAMYAŞAM
Suya dalıp çıkmayan dalgıç alarmı!
Kartal'da minibüs alev aldı, 20 yolcu tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Kartal'da minibüs alev aldı, 20 yolcu tahliye edildi
Rize'de tedirgin eden görüntü! Deniz mühimmatı karaya oturdu - GÜNDEMGÜNDEM
Rize'de tedirgin eden görüntü! Deniz mühimmatı karaya oturdu
Esad rejimi katliamları: Şam'da binlerce kişilik toplu mezar! - DÜNYADÜNYA
Esad rejimi katliamları: Şam'da binlerce kişilik toplu mezar!
Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verip gitti - DÜNYADÜNYA
Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verip gitti
Esad rejimi katliamları: Şam'da binlerce kişilik toplu mezar! - DÜNYADÜNYA
Esad rejimi katliamları: Şam'da binlerce kişilik toplu mezar!
Suriye'de Esad rejimine ait heykeller postallar altında - DÜNYADÜNYA
Suriye'de Esad rejimine ait heykeller postallar altında
Beşar Esad'ın tankları oyuncak oldu! Çocuklar içine girip oyun oynadı - DÜNYADÜNYA
Beşar Esad'ın tankları oyuncak oldu! Çocuklar içine girip oyun oynadı
Emevi Meydanı'nda tarihi gün! Şam'da Esad sonrası ilk cuma sevinci kameralara yansıdı - DÜNYADÜNYA
Emevi Meydanı'nda tarihi gün! Şam'da Esad sonrası ilk cuma sevinci kameralara yansıdı
Canlı yayında soygun şoku: Aracının camını kırıp Milica'nın telefonunu çaldılar - DÜNYADÜNYA
Canlı yayında soygun şoku: Aracının camını kırıp Milica'nın telefonunu çaldılar
Muhalifler intikam için yapmadıklarını bırakmadı: Hafız Esad'ın mezarlığı harabeye dönüştü - DÜNYADÜNYA
Muhalifler intikam için yapmadıklarını bırakmadı: Hafız Esad'ın mezarlığı harabeye dönüştü
Münbiç'in ardından SMO'nun yeni hedefi Ayn el Arap - DÜNYADÜNYA
Münbiç'in ardından SMO'nun yeni hedefi Ayn el Arap
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovaladı - DÜNYADÜNYA
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovaladı