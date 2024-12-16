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Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın zehir ticarethanesi görüntülendi
16-12-2024 13:22
| Güncelleme: 16-12-2024 13:25
Suriye'de Esad rejiminin kanlı yönetiminin karanlık yüzü devrimle ortaya çıktı. Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın 7 yıl boyunca cips fabrikası olarak kullanılan yere el koymasıyla zehir ticaretine başladığı imalathanesi görüntülendi. Fabrikada "captagon" hapları gibi uyuşturucu maddelerin üretildiği tespit edildi. Esad rejiminin uyuşturucuyu Suriye'den daha çok petrol zengini körfez ülkelerine ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiği öğrenildi. Esad ailesinin captagon haplarını kaçırarak her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtildi.