Bildiri yayımlayıp okuldaki 3 kız öğrenciyi bıçakladı! Vücut kamerasıyla her şeyi kaydetti

Finlandiya'da bir okulda 16 yaşındaki erkek öğrenci, tuvalette giysiler ve maskeyle kamufle oldu, vücut kamerası yerleştirdi. Ardından ise 3 kız öğrenciyi bıçakladı. Saldırgan öğrenci polis tarafından gözaltına alınırken bıçaklanan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Saldırıdan önce saldırganın 2 ile 4 arasında hapis yatmayı hedefleyen "heyecan verici" bir şey yapmak istediği, hiç arkadaşı olmadığı ve arkadaş istemediği ileri sürüldü. Saldırganın ayrıca söz konusu eylemi 6 ay boyunca planladığı ve ChatGPT'den yardım aldığı iddia edildi.



